Kyrie Irving répond à Adam Silver sur le "load management"

Difficile équilibre à trouver entre la NBA et ses joueurs. Les matchs manqués par les stars sont un problème pour la ligue, qui cherche des solutions incitatives pour éviter ces mises au repos intempestives. Les trophées individuels pourraient être ainsi liés à un certain nombre de matchs disputés. Un narratif qui ne plaît pas à Kyrie Irving.

« Je ne sais pas qui a inventé le terme de « load management » pour évoquer les joueurs qui font l'impasse sur certains matchs, ou ce récit qui continue sur des joueurs ou des stars qui ne seraient pas toujours disponibles. Je ne sais pas qui a commencé ça, mais c’est complètement parti en vrille », estime le meneur de Dallas. « Je pense que cela a déshumanisé certains d'entre nous dans notre manière de nous préparer au quotidien. C'est un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons des caméras sur nous en permanence. C'est un sport de haut niveau, un sport de combat. C'est très agressif ».

Pour l’ancien joueur des Cavaliers, des Celtics et des Nets, les joueurs doivent avoir le dernier mot.

« Je pense simplement que le discours doit changer sur ces questions de « load management ». Quatre-vingt-deux matchs, c'est long... Je ne dis pas que nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes en 2023. Nous avons toutes les technologies nécessaires. Nous devons les utiliser à bon escient, et nous devons communiquer sur l’objectif de chacun individuellement. Le corps de chacun est différent. On peut voir quelqu'un guérir en deux semaines, mais quelqu'un d'autre pourra mettre un mois et demi à guérir de la même blessure. C'est tout simplement différent ».