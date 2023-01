Kyrie Irving rend hommage à la carrière de LeBron James

Kyrie Irving n'a pas retrouvé LeBron James sur les parquets lundi soir puisque ce dernier était forfait pour l'affrontement face aux Nets. Néanmoins, le meneur de jeu de Brooklyn a eu des mots très élogieux envers son ancien coéquipier à Cleveland. Le champion 2016 a rendu hommage à la gestion de carrière de « King James ».

« Je l’ai vraiment vu quand on jouait ensemble. Sa capacité à se préparer mentalement, émotionnellement, match après match, jour après jour… », explique Irving. « J’avais dit qu’il était difficile d’être LeBron James, ou n’importe quelle superstar, de l’industrie du divertissement, du sport, ou du monde des affaires, car tous les yeux sont rivés sur vous. Mais il gère ça extrêmement bien. »

La star des Lakers est arrivée en NBA en 2003, et vingt ans après, malgré le poids des années et les saisons qui s’accumulent, elle est toujours aussi dominante et populaire. Une trajectoire remarquable que veut souligner Kyrie Irving.

« On a donné les clés du business à un gamin de 18 ans et maintenant qu’il en a 38, il domine toujours », constate le meneur de jeu All-Star. « Je ne pense pas que nous devrions être surpris. Je pense que nous devrions le féliciter et le célébrer le plus possible. Il faut continuer à profiter des shows qu’il offre parce qu’il n’en a plus pour très longtemps. À chaque fois qu’il décide de jouer, je profite du spectacle. Et j’aurais aimé que nous ayons la chance de jouer l’un contre l’autre, mais qui sait ce qui peut arriver pour la suite ? »