Kyrie Irving proche de la cinquantaine

« Il est dans un monde différent. Il est dedans. Il est dans un autre type de zone et il rentre ces gros tirs encore et encore. » L’hommage est signé Nic Claxton et il concerne Kyrie Irving. Ce dernier a brillé comme jamais cette saison dans la victoire sur le parquet du Jazz la nuit passée (106-117) : 48 points (18/29 aux tirs dont 8/15 de loin), 11 rebonds, 6 passes et 4 interceptions pour 55 d'évaluation !

En l’absence de Kevin Durant, le meneur de jeu a notamment multiplié les exploits dans le dernier quart-temps avec 21 points inscrits. « Chaque soir, j'essaie d'atteindre cette zone. En particulier dans le quatrième quart-temps, quand c'est le moment de gagner. Mais je pense simplement que la façon dont on a démarré le match a vraiment fait la différence ce soir et ensuite, j'ai senti qu'on avait grandi collectivement par rapport à la façon dont on a terminé », juge le meneur qui a également signé son record de la saison aux rebonds.

Le meneur dit avoir voulu « montrer l'exemple » et « tout le nécessaire pour gagner. C'est l'objectif. Quand mes coéquipiers répondent présents, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour moi. Je me suis senti bien dès le départ, j'ai rentré des tirs et on a trouvé notre rythme en seconde période. J'étais bien avec mon tir donc ça m'a beaucoup aidé. »

« C'est son truc, c'est ce qu'il a fait toute l'année. En ce moment, il nous mène et on suit son exemple. On lui fait confiance, il nous fait confiance, donc le voir exploser comme ça est toujours spécial », apprécie Royce O'Neale, l'un des rares autres joueurs des Nets à avoir dépassé la barre des 10 points sur ce match.