Kyrie Irving, malgré les larmes

The Nets left two seats open for Kobe and Gigi at Barclays Center. pic.twitter.com/ALSD2bMffF

— NBA TV (@NBATV) January 30, 2020



Honor your people.

Number 26, Spencer Dinwiddie. pic.twitter.com/Y3oZREw602



— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 28, 2020



"It was what he helped you see inside yourself. Always." pic.twitter.com/4ieam3dXqk

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 30, 2020

C’était devenu un même. Une séquence encore plus virale depuis dimanche, et la tragique disparition de Kobe Bryant (41 ans) dans un accident d’hélicoptère aux côtés de sa fille Gianna (13 ans). Dans cette vidéo, on pouvait voir l’ancienne star des Lakers en train de distiller de précieux conseils à "Gigi", lors d’un match entre les Nets et les Hawks le mois dernier. Et mercredi, pour le retour de Kyrie Irving et des siens au Barclays Center, deux gerbes de fleurs avaient été déposées sur les places que le "Black Mamba" et sa fille occupaient ce soir-là.Irving, qui était très proche de Bryant et n’avait pas pu jouer dimanche soir, a alors été pris par l’émotion et n’a pu retenir ses larmes avant cette rencontre remportée 125-115 face aux Pistons. "Je n’avais même pas envie de penser à jouer ce match. Ça m’a brisé le cœur, et ça fait toujours très mal. Je fais de mon mieux", a ensuite réagi le meneur de Brooklyn, auteur de 20 points, 5 rebonds et 5 passes. Lui aussi proche du quintuple champion NBA, Spencer Dinwiddie (28 points et 6 passes) était également très marqué.En pleurs à l’issue de la rencontre, le natif de Los Angeles a d’ailleurs décidé d’arrêter le porter le 8, l’un des deux numéros portés par Bryant durant sa carrière avec le 24. A la sortie d’Irving, qui a désigné le ciel en quittant le parquet, les deux coéquipiers se sont chaleureusement étreints. "C’était une situation unique, commentait ensuite leur coach, Kenny Atkinson. Je ne suis pas psy, mais on était en état de choc. C’est un peu surréaliste de se préparer à jouer un match dans ces conditions. Et je pense que Kyrie a aimé revenir travailler. C’est l’impression que j’ai eue. Il s’est entraîné très dur et était vraiment dedans."