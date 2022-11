Kyrie Irving : "Je ne suis pas antisémite. Je ne l’ai jamais été"

Sauf revirement de dernière minute, c'est ce soir que Kyrie Irving va retrouver les terrains après avoir purgé une suspension de huit matches. Coupable d'avoir fait la promotion d'un film antisémite sur ses réseaux sociaux en octobre, le meneur de Brooklyn a rencontré la NBA, ses dirigeants, mais aussi des personnalités de la communauté juive, et il s'est enfin décidé à s'excuser.

« Je ne suis pas antisémite. Je ne l’ai jamais été. Je n’ai pas de haine dans mon cœur pour le peuple juif ou toute personne qui s’identifie comme juive. Je ne suis pas anti-juif, ni rien de tout ça » lance-t-il à SNY, un média newyorkais. "Je veux juste me concentrer sur le mal que j’ai causé ou l’impact que j’ai eu au sein de la communauté juive. Je veux juste m’excuser profondément pour toutes mes actions depuis le moment où le message a été publié".

Après avoir pris à la légère ses actions en ligne et la polémique, Irving avoue aujourd'hui avoir pris conscience du mal qu'il a pu causer. « Ça a été difficile de rester chez moi avec ma famille qui a vu tout ça et qui se posait des questions. Ce qui n’a pas été difficile, c’est de m’expliquer parce que je sais qui je suis, je sais ce que je représente. Mais je pense que l’aspect le plus difficile est de traverser tout ça, de comprendre le pouvoir de ma voix, l’influence que j’ai."

Pendant ces 15 jours, Irving a compris qu'il devait "vivre de manière responsable et donner un meilleur exemple à nos jeunes" et il reconnaît qu'il a du chemin à faire pour se faire pardonner et changer son image. "C’était un long apprentissage pour être honnête avec vous, beaucoup de blessures qui devaient être guéries, beaucoup de discussions qui devaient être tenues. Et beaucoup de réflexion. Et j’ai eu la chance de le faire avec des gens formidables de la communauté juive, de la communauté noire, de la communauté blanche. J’ai essayé de trouver une meilleure perspective sur la façon de vivre une vie plus harmonieuse. Je suis un homme qui défend la paix".