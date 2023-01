Kyrie Irving adore le derby de New York

Est-ce qu’on peut parler de rivalité entre les Knicks et les Nets ? Alors que Brooklyn reste sur neuf victoires consécutives face à son voisin de Manhattan et que Kyrie Irving n’a jamais perdu face aux voisins de New York depuis qu’il a rejoint les Nets, beaucoup estiment ainsi qu’il n’y a pas vraiment de rivalité sur le terrain entre les deux clubs.

"Si la NBA a placé ça dans la Rivals Week, c'est une rivalité, et ça me va" sourit pourtant le meneur. "Ce que je veux dire, c'est que c'est super pour le marketing, c'est super pour nous comme compétiteurs. Mais c'est un sentiment différent pour moi car j'ai grandi à New York, dans le New Jersey. J'aime battre les Knicks, et j'aime jouer contre eux. Mais au final, l'objectif reste le même, gagner un match. Il n'y a rien de personnel."

Il s’agit bien d’un derby, mais les deux clubs ne se sont jamais vraiment affrontés dans des rencontres importantes et décisives.

"Il faudra sans doute une série de playoffs, quelque chose comme ça" confirme Tom Thibodeau. "En fait, il faudrait que les deux équipes soient vraiment bonnes. J'espère qu'on y arrivera. Ils ont montré qu'ils avaient une équipe talentueuse, et on a du pain sur la planche."

D’autant qu’une rivalité se construit à long terme.

"Kansas-Missouri était une rivalité, North Carolina-Duke… » explique Jacque Vaughn. « Ce sont des rivalités avec tellement de matchs et ça crée une ambiance pas forcément la plus agréable au sein de l'équipe pendant longtemps, peut-être des générations. On peut essayer de créer une rivalité, mais tant que vous n'avez pas joué l'un contre l'autre, je ne pense pas qu'elle existe vraiment."