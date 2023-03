Kristaps Porzingis prolongé par les Wizards ?

Même si les Wizards sont encore décevants cette saison, et qu’ils vont sans doute manquer les playoffs, et même le play-in puisqu’ils sont actuellement à la 11e place de la conférence Est avec 34 victoires pour 42 défaites (deux victoires de moins que Chicago, 10e, à six matchs de la fin), la direction de Washington compte construire sur la durée.

Voilà pourquoi le club négocie donc une prolongation de contrat avec Kristaps Porzingis, qui arrive à la fin de son bail avec une « player option » à 36 millions de dollars pour l’an prochain. Débarrassé de ses problèmes physiques, le Letton réalise une très bonne saison sur le plan individuel avec 23.2 points, 8.4 rebonds et 1.5 contre de moyenne, à 50% au tir dont 38.5% à 3-points.

Kristaps Porzingis pourrait d’ailleurs ne pas être le seul à prolonger puisque Kyle Kuzma négocie également un nouvel accord avec les Wizards. L’ancien joueur des Lakers réalise de son côté sa meilleure saison en carrière avec 21.2 points, 7.2 rebonds et 3.7 passes par match et les Wizards devraient lui offrir un joli contrat.