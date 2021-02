Kristaps Porzingis a mis tout le monde d'accord

« KP a été formidable. Il avait du jump, il avait du rythme pour un joueur qui n'a pas joué depuis dix jours et il a protégé le panier comme jamais cette saison. Cette performance prouve à quel point il a travaillé dur pendant son absence » Avant même la première question, Rick Carlisle a lancé la conférence de presse d'après-match en louant l'importance de Kristaps Porzingis dans la victoire de Dallas à Brooklyn (98-115). Il faut reconnaître que le pivot a été décisif pour stopper la série de huit victoires consécutives des Nets (18 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception, 3 contres). Comme revanchard après les rumeurs de transfert qui ont animé sa grosse semaine passée à l'infirmerie pour des douleurs dorsales, il a parfaitement épaulé Luka Doncic, le meilleur marqueur des Mavs (27 points).

Porzingis, l'homme qu'il fallait pour stopper ces Nets là

Quand la franchise texane peut compter sur son duo d'Européens, elle est presque inarrêtable. Elle a surtout pu équilibrer son bilan en venant à bout de Nets privés de Kevin Durant et Kyrie Irving. Pour y arriver, le rôle de Kristaps Porzingis était primordial. Il a verrouillé la peinture pour réduire les options offensives d'une équipe dont la force de frappe extérieure était réduite. Cet impact a limité les coéquipiers de James Harden à 98 points dont seulement 34 après la mi-temps. Dès le début du match, ce rapport de force était évident. Avec 6 points, 2 rebonds et 2 contres, dans le premier quart-temps, KP a fait le travail pour donner aux Mavs un avantage rapidement supérieur à dix unités. Même si Brooklyn est revenu, un nouveau très bon passage du Letton dans le troisième quart-temps a finalement eu raison des Nets. Grâce à l'avantage de taille, le joueur de 25 ans s'est amusé avec la défense adverse. « Ce soir, il a apporté dans tous les domaines. Offensivement, il nous a offert les espaces, les coupes et la profondeur dont on avait besoin. Il a mis des paniers en provoquant la faute, il a fait de belles passes pour ses coéquipiers. En défense, il était partout. Il n'a contré que trois tirs mais il a changé la trajectoire de beaucoup d'autres » a analysé Rick Carlisle. « Il est unique ! C'était bien de l'avoir de retour avec nous » confirmait de son côté Tim Hardaway Jr.

Ses absences prennent le pas sur ses exploits

A Dallas, il ne reste plus qu'à espérer que la Licorne reste en forme le plus longtemps possible. Sa présence est nécessaire pour réussir à enchaîner et intégrer le top 8 de la conférence ouest. D'un point de vue personnel, Kristaps Porzingis a aussi besoin de jouer pour faire taire ses détracteurs. Malgré un mois de février à 22,8 points et 8,5 rebonds de moyenne en neuf matchs, l'attention s'est cristallisée sur son absence de dix jours. Pendant son nouveau passage à l'infirmerie, des rumeurs d'échange ont même vu le jour. Avec son retour sur le parquet, elles devraient vite disparaître pour que la discussion se recentre sur son incroyable apport.