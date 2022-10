Klay Thompson veut retrouver le All-Star Game

La nuit prochaine, Klay Thompson devrait bien être en tenue pour affronter les Lakers, en ouverture de la saison régulière. Il avait fallu attendre janvier lors de l’exercice précédent pour le revoir en jeu. L’arrière est cette fois attendu en pleine forme après s’être blessé au tendon d’Achille en novembre 2020, juste avant le début de saison régulière 2020/21, plus d’un an après sa rupture d’un ligament croisé du genou lors des Finals 2019.

Pour éviter de nouveaux malheurs, il s'est privé de jeu en cinq-contre-cinq durant l’été en raison d’une « sorte de blocage psychologique » développé depuis sa dernière grave blessure. « Même si je n’ai pas fait de 5×5, je me suis tout de même amélioré. Je voulais faire du 5×5 devant le staff technique, donc quand ils m’ont donné le feu vert, ma confiance est montée en flèche. La dernière fois que j’ai fait cela dans mon coin, ça ne s’était pas bien terminé », se souvient le joueur.

Faire remonter son adresse

Malgré cette préparation estivale un peu particulière, l’arrière parle d’une « excellente intersaison. Je suis en bonne forme et en bonne santé. Mentalement, je suis revigoré. J’ai beaucoup travaillé individuellement, en bossant sur mon shoot, mon dribble et ma défense. J’ai aussi passé énormément de temps à la salle de musculation. Tout ça trois à quatre heures par jour. Ça fait du bien par rapport aux deux dernières intersaisons où je ne faisais que de la rééducation et du renforcement. »

Tant et si bien qu’il se fixe un objectif personnel clair : retrouver le All-Star Game, où il a été convié cinq années de suite, entre 2015 et 2019. « Je m’attends à jouer à un niveau de All-Star et j’espère le redevenir. Je serai limité à 20 minutes au début de la saison, mais avec l’expérience de la saison dernière et le fait de ne pas arriver en cours d’exercice, je pense faire une très bonne saison », prédit le joueur des Warriors qui vise notamment de meilleurs pourcentages aux tirs.