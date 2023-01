Klay Thompson repasse la barre des 50 points

« Un énorme accomplissement, absolument énorme. » C’est ainsi que Klay Thompson décrit sa performance de la soirée face aux Hawks : 54 points (21/39 aux tirs dont 10/21 à 3-points), 7 rebonds et 3 passes pour 44 d'évaluation. C'est six points de moins que son record en carrière à 60 unités posté en 2016. Mais c'est son premier match au-delà des 50 points depuis octobre 2018, le soir où il s'était emparé du record à 3-points (14) sur le parquet des Bulls.

« Même après une grosse première période, tu ne rentres pas au vestiaire en te disant 'Mince, je vais essayer d'en mettre 40 ou 50.' Tu laisses les choses venir naturellement. Je trouve que c'est ce que j'ai fait ce soir. J'ai eu de bons tirs, j'ai shooté avec de bons pourcentage à 2 et à 3-points. J'ai pris beaucoup de tirs mais par chance, j'en ai rentrés plus de 50% et on part avec la victoire, ce qui est le plus important. Mais à la mi-temps, je ne me dis pas que je dois marquer 50 points, j'ai joué mon jeu », livre le shooteur.

Ce dernier raconte avoir eu l'occasion d'échanger avec Dominique Wilkins avant le match. L’ancienne star des Hawks, qui reste une référence en ce qui concerne les retours après une rupture du tendon d’Achille, a été une véritable « inspiration » pour lui qui a connu plus de deux saisons blanches en raison de graves blessures.

De mieux en mieux physiquement, le compagnon de route de Stephen Curry se sent également mieux dans sa tête. « Je suis plus relax par rapport au début (de la saison). Ce genre de match prouve que je suis toujours bon. Ça va tellement vite, on est quasiment à la moitié de la saison. Après cette saison, il ne me reste qu'une année de contrat. Alors je profite de chaque jour avec ce maillot des Warriors sur le dos. C'est une position incroyable, d'être les champions en titre, avec la marque qu'on a construite ici. Je dois me rappeler chaque jour que je vis un rêve, que le plus important est de prendre du plaisir et de jouer dur. Les chiffres et les gros matchs viendront », termine le héros de la soirée.