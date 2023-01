Klay Thompson forfait de dernière minute

Surprise au moment de la présentation du cinq de départ des Warriors cette nuit puisque le speaker a appelé Donte DiVincenzo au lieu de Klay Thompson. L'arrière All-Star n'était pourtant pas sur la liste des blessés avant la rencontre face au Magic, mais il a ressenti une douleur au genou gauche pendant l'échauffement, et il a préféré déclarer forfait. C'est le genou qu'il s'était fait opérer il y a trois ans et demi, après une rupture d'un ligament croisé.

« Il a ressenti une petite douleur pendant l’échauffement, notre staff médical l’a examiné et a pris la décision de ne pas le faire jouer ce soir, » a expliqué Steve Kerr après la défaite des Warriors. « On parle d’un joueur qui a eu deux graves blessures lors des deux, trois dernières années, et des choses comme ça peuvent arriver. Quand on prend de l’âge, et qu’on a été blessé, on devient davantage sujet à des douleurs et à des pépins physiques. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui le gênera sur le long terme. »

Sans doute que le genou gauche de Thompson lui a envoyé un signal puisqu'en l'absence de Stephen Curry et d'Andrew Wiggins, le "Splash Brother" a beaucoup été sollicité. En janvier, il joue ainsi 40 minutes par match, contre 32 en novembre et 35 en décembre. Pour le joueur, c'est évidemment un coup d'arrêt alors qu'il sort de sa meilleure semaine en carrière à 38 points de moyenne ! Pour son équipe, c'est un blessé de plus puisque l'infirmerie est déjà pleine avec Curry et Wiggins donc, mais aussi Kuminga, Wiseman et Green.