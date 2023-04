Klay Thompson favorable à un duel face aux Kings

Alors que tous les duels à venir sont connus à l’Est, la conférence Ouest est encore dans le flou quant aux affrontements attendus au premier tour des playoffs. Assurés de finir 3ème de leur conférence, les Kings se demandent ainsi contre quel adversaire leur grand retour en playoffs se fera.

On sait en revanche que plusieurs joueurs des Warriors aimeraient les affronter. Après Draymond Green, Klay Thompson se dit également favorable à ce premier tour potentiel. « Ce serait formidable, qualifie le shooteur, meilleur marqueur (29 points) du déplacement victorieux des Warriors à Sacramento cette nuit. Je ne sais pas quand ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit ? Les Kings ont de supers fans, nous aussi. Mike B (Brown) fait en sorte que les gars jouent dur. Ce serait vraiment génial pour la Californie du Nord, qui est un haut lieu du basket en ce moment. Et ce serait bien question déplacements. »

Son coéquipier avait déjà cette question logistique, susceptible d’arranger tous les protagonistes sur le plan physique, dans la mesure où les deux franchises sont proches géographiquement. Mais le scénario de cet affrontement, qui serait inédit entre ces deux équipes, est loin d’être écrit puisque, pour l’heure, les Warriors occupent la 5e place de la conférence.

Une chose est sûre, cette éventualité n’a pas l’air de tracasser les Kings. « Ce sont les champions en titre. Ce sera difficile d'être au coude à coude, mais on ira au combat et on attaquera de front. On n'a pas peur d'eux, on a peur de personne. On pense qu'en étant en pleine santé, on peut aller les battre, et c'est ce qu'on va faire », affiche plein de confiance Chimezie Metu.

« En ce qui concerne l'adversaire au premier tour, en fin de compte, si vous voulez gagner un championnat, vous devez battre qui se trouve devant vous, rappelle de son côté, Mike Brown, le coach des Kings. Si on veut arriver là où on veut, ce sera la bagarre, donc ça n'a pas d'importance. »