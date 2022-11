Klay Thompson cherche à retrouver sa meilleure forme

Depuis son année rookie, il y a onze ans, Klay Thompson n'avait pas connu une telle maladresse. A 35% aux tirs, dont 33% à 3-points, le "Splash Brother" collectionne davantage les briques que les "splash", et à 32 ans, il n'est pas d'une grande aide pour un Stephen Curry qui joue comme un MVP.

Pourtant, l'arrière All-Stars était bien revenu après ses deux graves blessures, et il avait été essentiel dans la conquête du titre par sa défense et quelques tirs importants dans les Finals face aux Celtics. "Vous savez ce que j'ai appris à ce sujet ? On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais à titre personnel, il s'agit de retrouver cette forme d'efficacité et ce côté "two-way player" qui m'a permis d'être un grand joueur. Et je sens que je suis en bonne voie pour y arriver. Je n'ai aucun doute sur le fait que je vais retrouver la forme."

Essayer de gagner deux matches de suite

Un discours qui pourrait convenir à l'ensemble des Warriors, en difficulté depuis le début de saison avec notamment sept défaites en sept matches à l'extérieur. Demain, les champions en titre se rendent à Phoenix, un adversaire direct dans la course au titre. Idéal pour débloquer son compteur en déplacement, d'autant que les Suns sont diminués.

"Nous sommes juste un peu dans une impasse" reconnaît le "Splash Brother" dans les colonnes du Bleacher Report. "Mais dans nos têtes, on se dit que nous avons de la chance de nous en sortir tôt. Le bon côté des choses, c'est que je suis content de vivre ça maintenant plutôt que dans quelques mois. Pas besoin de paniquer. Nous en sommes à 14 matchs. C'est une longue saison. Nous devons relever le défi d'enchaîner deux matchs consécutifs, ce qui est incroyablement difficile. Et puis essayer d'intégrer les nouveaux. Cela va prendre du temps mais nous allons y arriver".