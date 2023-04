Klay Thompson certain que les Warriors vont réagir

Les Warriors avaient une occasion en or de se hisser en demi-finale de conférence face aux Knicks. Sauf que Golden State a complètement raté son Game 6 et doit désormais l’emporter à l’extérieur, lors du Game 7, pour passer le premier tour…

« J’ai dit que le Game 5 était le meilleur match de notre saison. Eh bien ce Game 6 est probablement la pire défaite. Mais on n’a pas le temps de se prendre la tête. Je n’ai pas vraiment bien joué, avec trois ballons perdus, un +/- de -28 qui est horrible. Heureusement pour nous, il nous reste encore une chance, et je garde une confiance absolue dans cette équipe dans notre capacité à aller finir le boulot à l’extérieur. Ça va être une tâche difficile mais on est prêts pour ça », a expliqué Klay Thompson. « Je sais qu’on va répondre. Je connais cette équipe et je connais ces gars. Je sais de quoi on est capables et ce dimanche, nous allons répondre comme les champions que nous sommes ».

L’avantage, c’est que la bande de Steve Kerr a l’expérience de ces moments.

« On doit réaliser qu’on est en train de défendre notre trône. Vous savez, on est humains. On a connu tellement de défaites durant cette dynastie. Mais on n’a pas encore perdu le quatrième match de la série, seulement le troisième, et c’est le premier à quatre défaites qui sort. Donc on est tout proche, on sait qu’on peut aller chercher une victoire à l’extérieur. Et puis en tant que joueur NBA, on chérit les moments comme celui qui va se présenter, un Game 7 en playoffs. C’est le cas pour moi, et je sais aussi que ça l’est pour le reste des gars ».