Klay Thompson a toujours voulu affronter les Lakers en playoffs

Stephen Curry n'est pas le seul "fils à papa" des Warriors puisque son "Splash Brother", Klay Thompson, est aussi le fils d'une ancienne star de la NBA. Premier choix de la Draft en 1977, Mychal Thompson a joué 12 ans en NBA, et il a gagné deux titres en 1987 et 1988 avec les Lakers comme doublure de Kareem Abdul-Jabbar. Voilà pourquoi Klay Thompson est l'homme le plus heureux du monde à l'idée d'affronter les Lakers en demi-finale de conférence.

« Je sais que personnellement, je suis très excité car je vais jouer devant mon père, devant ma mère, devant quelques-uns de mes meilleurs amis… Après ce derby de la Californie du sud, c’est simplement un rêve qui devient réalité. J’attendais ça depuis 12 ans ! »

Une première depuis 1991

Cette demi-finale, c'est aussi des "retrouvailles" avec LeBron James. Depuis qu'il est arrivé aux Lakers, jamais les Warriors ne l'avaient encore affronté en playoffs. Et c'est d'ailleurs la première fois que les deux franchises se retrouvent en playoffs depuis 1991 !

« C’est particulier… On a déjà joué quatre fois contre LeBron en finale NBA. C’est évidemment l’un des plus grands joueurs de tous les temps, et il y a maintenant Anthony Davis » souligne le shooteur de Golden State. « J’ai regardé leur série face aux Grizzlies, et ils donnent l’impression d’être soudés et les joueurs connaissent leurs rôles. C’est un challenge face à une franchise de légende. Les Warriors et les Lakers ne se sont pas affrontés en playoffs depuis longtemps. »