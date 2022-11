Klay Thompson a retrouvé sa patte

Après un début de réveil face aux Knicks avec ses 20 points, Klay Thompson n'a mis que quelques minutes à confirmer qu'il avait retrouvé son tir. Face aux Rockets, il permet aux Warriors d'attaquer le match par un 11-0, et il plante ses six premiers tirs ! Les Warriors prennent le large, et à la fin du premier quart-temps, il en est déjà à 20 points. En clair, il a déjà égalé sa meilleure perf' de la saison.

"C'était énorme pour nous que Klay débute le match comme ça car tout semblait parfaitement dans le rythme et facile dans sa manière de mettre des tirs" réagit Stephen Curry. "Tout est lié, et cela nous a guidés tout au long du match parce qu'il a pris confiance et que la balle circulait bien pour trouver le bon joueur."

Un record NBA pour un trio

Cette réussite a effectivement inspiré toute son équipe, et plus particulièrement Stephen Curry et Andrew Wiggins. A eux trois, ils cumulent 23 tirs à 3-points, et c'est du jamais vu pour un trio dans l'histoire de la NBA ! A titre personnel, Thompson en plante 10 sur 13 tentatives, et il termine avec 41 points. "Quand on inscrit 10 tirs à 3-points, on peut dire avec confiance que les vannes sont ouvertes" se justifie Thompson. "C'est quelque chose sur laquelle je vais m'appuyer. Je voulais vraiment un match comme ça, et c'est juste génial de pouvoir jouer l'esprit libre."

La bonne nouvelle sur le plan collectif, c'est que les Warriors s'imposent 127-120 à Houston, et il s'agit de leur première victoire de la saison à l'extérieur. Certes, les Rockets sont bons derniers de la NBA, mais ça fait du bien au moral. "On se rapproche à un match du 50% de victoires (8v-9d). Ce n'est pas le meilleur des bilans, mais au moins, on s'est enlevé un sacré poids" conclut Thompson.