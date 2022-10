Khris Middleton va manquer les premières semaines de la saison

Alors qu’ils sont parmi les favoris de la saison 2022/23, les Milwaukee Bucks ne démarrent toutefois pas la campagne de la meilleure des façons. D’abord parce qu’ils ont perdu leurs cinq matchs de présaison. Ensuite parce que Khris Middleton, opéré du poignet durant l’été, n’est toujours pas apte à revenir sur les parquets.

Le lieutenant de Giannis Antetokounmpo, qui tournait à 20.1 points, 5.4 rebonds et 5.4 passes décisives la saison dernière, venait tout juste de reprendre l’entraînement et The Athletic assure qu’il va manquer les premières semaines de saison régulière.

Un retard à l’allumage qui n’est pas forcément inquiétant, Khris Middleton côtoyant le « Greek Freak » depuis 2013 et le connaissant donc par coeur, ce qui facilitera son retour au jeu. Néanmoins, les Bucks ont tout de même intérêt à ne pas partir trop doucement, surtout dans une conférence Est qui s’est densifiée et où les places en playoffs seront chères.

Surtout que c’est une année importante pour Khris Middleton, qui a l’opportunité de faire une croix sur sa « player option » sur la saison 2023/24 l’été prochain, et ainsi de tester le marché. Ce qu’il fera sans doute, pour obtenir son dernier gros contrat.