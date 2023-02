Kevin Love confirme son arrivée à Miami

Paraphrasant le LeBron James de 2010, c'est Tristan Thompson qui a lâché le scoop dans un message publié sur Twitter : "Je viens de parler avec mon frère Kevin Love. Il m'a confirmé qu'il amène son talent à south beach. C'est une énorme pioche pour le Heat." Un message auquel Love a répondu, et il a effectivement confirmé qu'il allait s'engager avec Miami.

Cela devrait être effectif ce lundi, soit 48 heures après avoir négocié sa rupture de contrat avec les Cavaliers. Courtisé aussi par les Sixers et les Suns, l'ancien champion NBA a préféré le projet du Heat, et c'est sans doute parce qu'il aura la possibilité d'y jouer un vrai rôle. Le poste d'ailier-fort est l'un des points faibles de l'équipe, et Love pourra apporter son expérience, ses rebonds mais aussi son adresse à 3-points.

Il ne devrait pas débarquer seul puisque ESPN annonce que le Heat est sur le point de signer Cody Zeller, l'ancien pivot des Hornets. Intérieur de métier et vrai "rôle player", il sort d'une saison galère à Portland avec de nombreuses blessures, dont une opération au genou. Cet été, il n'avait décroché qu'une invitation au camp du Jazz, mais il n'avait pas été conservé.

Toujours à Miami, on évoque l'arrivée d'un meneur de jeu, et les pistes ne manquent pas : John Wall, Pat Beverley et bien sûr Russell Westbrook.