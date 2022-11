Kevin Durant revient sur sa demande de transfert durant l'été

Kevin Durant est revenu sur sa demande de transfert de l'été, quand il a voulu quitter les Nets... avant finalement de revenir sur sa décision. Pour l'ailier, c'était lié à la mauvaise préparation de l'équipe sous Steve Nash.

"Ce n'était pas difficile de demander un transfert parce que c'était purement basket" explique-t-il. "Je suis allé les voir pour leur dire que je n'aimais pas comment on se préparait. Je n'aime pas les shootarounds, j'aime les entraînements. J'avais besoin de plus. Je voulais travailler davantage. Qu'on me responsabilise. Qu'on s'en prenne à moi lors de la séance vidéo si ça peut aider les autres. Je voulais plus d'exercices à l'entraînement."

Steve Nash, pourtant engagé parce qu'il était proche de Kevin Durant, est donc clairement visé, sans être nommé.

"Je ne ressentais pas tout ça, et personne n'était sur cette longueur d'onde. C'est le cas de Jacque Vaughn. J'avais des plaintes cet été, et ces plaintes n'étaient pas seulement pour moi, c'était sur la façon dont nous avancions en tant qu'équipe. Je veux qu'on soit respecté dans le monde du basket. Je ne veux pas que les adversaires nous regardent en se disant : 'Oh mince, ces gars sont bidons. Ce n'est pas le genre d'équipe que je veux rejoindre'. Et quand on joue mal, vous savez qui ils regardent. C'est pour ça que j'ai demandé un transfert."

Steve Nash, remercié il y a quelques jours par Brooklyn, n'avait clairement plus la confiance de son groupe, et en particulier de ses deux stars. Mais comme l'a rappelé le club au moment du divorce, il a tout de même fait face à un nombre invraisemblable de problèmes depuis sa prise de fonction, avec des blessures et les nombreuses absences, pour diverses raisons, de Kyrie Irving. En tant que leader, Kevin Durant n'est-il pas aussi responsable du manque de cohérence de l'équipe ?

"Je ne suis pas un leader ? Qu'est-ce que ça veut dire ? demande Kevin Durant. "Beaucoup de gens disent que je ne suis pas un leader parce que je n'ai pas dit à Kyrie de se faire vacciner. Allons. Ou parce que je n'ai pas critiqué Kyrie quand il a quitté l'équipe pour vivre sa vie. Je ne suis pas du genre à dire à un adulte ce qu'il doit ou ne doit pas faire dans sa vie, ou disséquer ses croyances ou ce qu'il pense."