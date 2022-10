Kevin Durant ne s’inquiète pas pour les Warriors

« Ce n’est pas du tout pareil. » Kevin Durant rejette les comparaisons entre l’altercation entre Jordan Poole et Draymond Green et celle, survenue en 2018, entre ce dernier et « KD ». À l’époque, Draymond Green s’en était violemment - verbalement uniquement - pris à son coéquipier, alors membre de l’équipe.

« Quelqu’un (Poole) a reçu un coup de poing au visage. Ce n’est pas comparable à ça. J’ai entendu des gens dire que cela arrivait souvent en NBA. Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant. Ce que Draymond et moi avons connu il y a quelques années, ça arrive tout le temps. Donc c’est facile de passer à autre chose après quelque chose comme ça, mais cette situation-là est très différente », juge l’actuel joueur des Nets.

Stephen Curry n'est pas seul

Tout l’enjeu étant désormais de savoir à quel point ce nouvel épisode peut avoir un impact néfaste sur la saison des champions en titre. Kevin Durant, qui a remporté deux titres avec eux (2017 et 2018), semble optimiste en la matière.

« Je pense que ce qu’il y a de mieux chez les Warriors, c’est que leur mantra a toujours été ‘la force du nombre’. Et il y a toujours eu un effort collaboratif et collectif là-bas », estime l’ailier.

« Donc Steph n’est pas seul à essayer de regrouper tout le monde. Je suis sûr qu’Andre (Iguodala) l’aide. Je suis sûr que (Kevon Looney) l’aide. Je suis sûr que Bob (Myers), Shaun (Livingston), Klay (Thompson) et les gars qui sont là depuis longtemps l’aident aussi. Vous ne pouvez pas faire face à quelque chose comme ça tout seul. Steph le sait, Bob le sait. Je le sais pour avoir fait partie de ce groupe, ils travaillent toujours de façon démocratique, donc je suis sûr qu’ils parlent tous en interne, en tant que groupe, pour voir quelle est la meilleure façon d’avancer. »