Kevin Durant : "Ja Morant est le visage de l'avenir de la NBA"

"C'est un joueur unique et il ne ressemble vraiment à personne. Il est très athlétique et très créatif. Physiquement, il nous rappelle quelqu'un comme Allen Iverson, même s'il est plus grand. C'est quelqu'un de sec et costaud. C'est un joueur incroyable !"

Ces mots sont signés Kevin Durant, et il désigne Ja Morant, le génial meneur de jeu des Grizzlies. Auteur de 38 points dans la victoire de Memphis face à Brooklyn, Morant est au même titre qu'un Luka Doncic une superstar en devenir. Most Improved Player en titre, il a le potentiel d'un futur MVP, et Durant est son premier fan. Pour l'ailier des Nets, Morant tout comme Zion Williamson sont d'abord des joueurs hors normes sur le plan athlétique.

"C'est le joueur le plus vendeur de notre ligue"

"Ces deux gars sont uniques", a déclaré Durant. "Je suis arrivé en NBA avec DRose (Derrick Rose) et Russell Westbrook, et il y a tellement d'arrières athlétiques que j'oublie, mais ces deux-là se distinguaient le plus pour moi. Les choses qu'ils faisaient étaient inédites, et on voit d'autres joueurs faire la même chose. Je suis sûr qu'il s'inspire également de ces deux-là. La ligue est entre de bonnes mains."

Pour Durant, Morant fait partie de ces rares joueurs qui changent le jeu, mais aussi la NBA. "Ce n'est pas un, deux ou trois joueurs qui changent le basket. C'est un groupe d'entre nous, et Ja fait partie de ce groupe, c'est sûr. C'est le joueur le plus vendeur de notre ligue, il est le visage de l'avenir de notre championnat. Il y a tellement d'enfants qui s'inspirent de ce qu'il fait."