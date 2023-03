Kevin Durant fait des débuts tranquilles à Phoenix

Ça y est. Enfin remis de sa blessure, Kevin Durant a pu effectuer ses débuts avec les Phoenix Suns, sa nouvelle équipe. Une reprise tranquille, dans son style, avec 23 points à 10/15 au shoot en 27 minutes. Certes, face aux faibles Hornets pour une victoire facile.

« Nouvel environnement, nouvelle situation, nouveaux coéquipiers », énonce-t-il. « J’ai toujours l’impression de devoir prouver des choses à moi-même, à mes coéquipiers, à mes coaches, chaque jour, peu importe mon passé dans la ligue. il y a de la pression à être moi-même au quotidien. »

L’ancien de Brooklyn a ainsi fait parler sa science du jeu à mi-distance.

« J’ai l’impression de m’être bien intégré », poursuit d’ailleurs Kevin Durant. « Tout le monde a essayé de me mettre le plus à l’aise possible. Je dois continuer et ce maillot aura l’air normal sur moi au fil des matches. »

Devin Booker, auteur de son côté de 37 points dans la victoire de Phoenix, apprécie en tout cas d’avoir pu faire ses débuts aux côtés du MVP 2014.

« C’est un moment qui ne semble pas vraiment réel », conclut ainsi l’arrière. « Il ne donne jamais l’impression de forcer quand il shoote. Les défenseurs font leur maximum pour le contester, mais rien ne semble le gêner, ni le perturber. »