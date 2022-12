Kevin Durant et les Nets avaient un message à envoyer face aux Bucks

Clairement, les Nets avaient un message à envoyer face aux Bucks. En pleine bourre depuis que Kyrie Irving est revenu de sa suspension, et que Steve Nash a quitté le banc, Kevin Durant et ses camarades voulaient frapper fort contre Giannis Antetokounmpo (118-100) et sa bande.

« C’est bon pour nous », jugeait d’ailleurs « KD » (24 points, 5 rebonds, 6 passes). « Nous respectons les Bucks, nous savons à quel point ils ont été dominants cette saison. Nous savions que tout le monde regardait ce match, que tout le monde y assistait et le considérait davantage que comme un simple match de saison régulière, donc nous avons tenté de l'aborder de cette façon. […] Cela témoigne juste d'une équipe focus et concentrée. »

Avec ce succès, Brooklyn reste désormais sur huit succès consécutifs, la meilleure série en cours de toute la NBA. En perdition en début de saison, après un été particulièrement mouvementé marqué par la demande de transfert de Kevin Durant, les Nets sont désormais revenus dans le Top 4 de la conférence Est, avec 21 victoires pour 12 défaites.

La troupe de Jacque Vaughn reste ainsi sur 12 victoires sur les 13 dernières rencontres.

« Je pense que nous avons juste mis en place un plan de jeu cohérent en ce moment », appréciait Kyrie Irving. « Les gars remplissent leurs rôles. Peu importe qui est dans le cinq, notre groupe est là et nous prenons du plaisir. Nous nous amusons en jouant un super type de basket, en faisant les petites choses et cela se traduit par des victoires. Nous voulons simplement continuer dans cette voie et ne pas relâcher le pied de l’accélérateur. Nous savons que la saison est encore longue, mais nous nous trouvons dans une bonne position et nous nous sentons bien en ce moment. »