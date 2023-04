Kevin Durant encore sifflé par les fans du Thunder

Juillet 2016, Kevin Durant décide de quitter le Thunder pour rejoindre la meilleure équipe de la ligue, les Warriors, qui viennent de rater le doublé après une finale d’anthologie. La décision de « KD » secoue la NBA et passe évidemment mal auprès du public d’Oklahoma City, qui perd là sa superstar, au club depuis ses débuts, avec une première saison avec les Sonics.

Près de sept ans après, la colère générée par cette décision est toujours là. De passage sur ses anciennes terres avec les Suns la nuit passée, l’ailier a été hué dès son introduction par le « speaker ». Une réaction qui ne surprend pas vraiment le joueur. « Je représentais tellement pour cette communauté, et le fait de partir comme ça, au début je n'ai pas compris. Mais je comprends qu'une équipe NBA fait partie de votre communauté, qu'un joueur est tellement ancré dans votre communauté, que vous vous sentez plus proche de lui. Je comprends », assure-t-il.

Ce dernier, auteur de 35 points dans la victoire, considère qu’ « il y a encore des émotions, il y a encore des gens qui n'ont pas aimé que je quitte cette franchise, mais il y a eu plus d'amour cette fois-ci qu'il n'y en a eu par le passé. Je me suis concentré là-dessus. J'ai tellement de bons souvenirs ici, tellement de gens que j'ai rencontrés et qui ont changé ma vie, ma vision de la vie. Je serai toujours reconnaissant d'avoir fait partie de cette organisation. »

Son discours contraste avec celui de son nouveau coach, et ancien assistant à OKC lors de la saison qui a précédé son départ, Monty Williams. « Je suis toujours surpris de voir que tant de gens le huent ici. Cette base de fans est l'une de celles que j'ai respectées pendant longtemps. Je comprends, perdre un gars comme Kevin, mais je pense qu'à un moment donné, on doit apprécier ce qu'il représentait pour cette franchise, s’agace le technicien, assurant avoir de la peine pour son joueur. J'espère qu'un jour ils pourront l'apprécier. »