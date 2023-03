Kevin Durant de retour ce soir pour les Suns

Alors que la fin de saison approche à très grands pas, Kevin Durant va enfin faire ses grands débuts devant ses nouveaux fans, à Phoenix. Trois semaines donc après ce qui était attendu, la faute à une vilaine entorse à l’échauffement qui l’a renvoyé à l’infirmerie…

Mais l’ancien ailier du Thunder, des Warriors et des Nets est désormais sur pied et, même si sa franchise n’a pas encore confirmé sa présence la nuit prochain face aux Wolves, Kevin Durant sera bien en tenue s’il se sent bien lors de l’échauffement.

« J’utilise toujours le terme « cocher les cases ». Il faut faire disparaître la douleur, les gonflements et tout ce qui s’ensuit, puis progresser sur le terrain avec des tirs. Je l’ai vu passer du cardio au tir pour enfin être capable d’enchaîner un peu les aller-retours sur le terrain et de se préparer à passer au niveau supérieur », a déclaré Monty Williams.

Pour Phoenix, ces derniers matchs vont ainsi être précieux. Non seulement pour que Kevin Durant retrouve du rythme, mais également pour qu’il trouve des automatismes aux côtés de Chris Paul et Devin Booker. Mais encore pour assurer l’avantage du terrain au premier tour des playoffs, voire carrément une place dans le Top 6 de la conférence Ouest, afin d’éviter par le toujours dangereux play-in…