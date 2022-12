Kevin Durant assume son départ des Warriors

« Je suis juste reconnaissant d’être dans la situation actuelle. Évidemment, on a beaucoup de choses à faire avec notre équipe, mais je pense que tout cela fait partie de ce parcours qui m’enthousiasme. » À l’entendre, Kevin Durant semble être en paix avec ses derniers choix de carrière.

Après le doublé avec les Californiens (2017 et 2018), suivi de sa rupture d’un tendon d’Achille et de la finale perdue face aux Raptors en 2019, « KD » avait décidé de s’engager avec les Nets. Depuis son arrivée à New York en juillet 2019, dans le cadre d’un transfert pour D’Angelo Russell notamment, la superstar n’a finalement remporté qu’une seule série de playoffs.

Pendant ce temps, les Warriors, eux, ont retrouvé leur couronne au printemps dernier. « Je ne vais pas mentir… Quand je regardais les Finals, je savais que beaucoup de gens allaient se concentrer sur moi lorsque les Warriors ont gagné… J’étais là, à me dire que je détestais le fait qu’ils gagnent car tout serait focalisé sur moi, plutôt que sur eux. Je me suis dit que c’était puéril car je pense qu’on peut apprécier tout ce qu’ils ont fait sans en revenir à moi. J’étais simplement chez moi, mais je comprends que ça se passe comme ça », raconte l’ailier.

Un moment charnière en carrière

S’il a beaucoup été question du fait que Stephen Curry remporte (enfin) son premier titre de MVP des Finales, « KD » ayant remporté les deux trophées lors des deux titres précédents des Warriors, Durant rappelle que son départ s’est fait à un « autre moment charnière » de sa carrière.

« Je voulais simplement jouer ailleurs, poursuit-il. Mais beaucoup de gens voient ça comme si j’étais en chasse de quelque chose. Et je pense que ça vient probablement du fait que j’ai dit : ‘Je ne veux plus être le numéro deux’. J’étais numéro deux au lycée, lors de la Draft… Mais ce que j’ai dû expliquer aux gens, c’est que je venais de perdre en finale. Je voulais y retourner et gagner les Finals. Ce n’était pas pour dire : ‘Je veux être le meilleur de tous les temps. Je veux être meilleur que LeBron [James] ou [Michael Jordan]’. Je n’en ai rien à faire de ça. Je veux me réveiller tous les jours et faire ce que j’aime. Et si nous gagnons, je saurai que c’est parce que j’aurai donné le meilleur de moi-même. »