Kendrick Nunn et Damian Jones titulaires aux Lakers ?

Darvin Ham a-t-il déjà trouvé son cinq majeur ? Le nouvel entraîneur des Los Angeles Lakers, qui doit aider le club à rebondir après une dernière saison complètement ratée, et marquée par l’absence du club californien des playoffs, a en tout cas déclaré avoir été particulièrement impressionné par Kendrick Nunn et Damian Jones, au "training camp", jusqu’à présent.

"C'est presque comme s'il était un nouveau joueur, un free agent pour nous. Je lui ai dit qu'il allait être très important dans ce que j'essaie de faire. Il l'a accepté et vous pouvez le voir par son niveau jusqu'à présent » explique-t-il au sujet du premier, qui était dans l’effectif de Los Angeles la saison passée mais qui avait connu une saison blanche à cause de problèmes au genou. Quant au second, Darvin Ham parle d’un “jeune joueur très athlétique. Il court comme une gazelle. Il peut sauter jusqu'au plafond. C'est vraiment quelqu'un qui est tourné vers la défense. Il essaie de protéger le cercle. Il pose de bons écrans. Il coupe fort vers le cercle. Il crée une menace constante près du panier. Et encore une fois, il apporte une présence défensive dans la peinture."

Pour l’instant, Kendrick Nunn et Damian Jones tiennent donc la corde pour débuter les matchs aux côtés de Russell Westbrook, LeBron James et Anthony Davis. Reste à voir si ce groupe offrira un vrai équilibre, tant sur le plan défensif qu’offensif…