Kemba Walker devrait signer chez les Mavericks

Ces dernières semaines, Kemba Walker était à la recherche d'une équipe. Le joueur avait été libéré par les Pistons le 18 octobre, et depuis, c'était le calme plat de son côté. « Je reste assis, je tâche d’être patient, en me donnant une chance de continuer à soigner mon genou, renforcer mes jambes et renforcer mon corps », avait-il récemment déclaré. « Je vais juste attendre, être patient. Je pense que mon heure viendra. Vraiment. »

Ce moment est enfin arrivé puisque le meneur de jeu devrait s'engager avec les Mavericks cette semaine. La franchise texane et le camp du joueur échangent depuis quelques temps et il n'y a plus que la visite médicale à passer pour officialiser l'accord.

Pour faire venir l'ancien joueur de Charlotte et Boston, Dallas va se séparer de Facundo Campazzo. L'Argentin avait été signé durant l'intersaison pour soulager Luka Doncic, mais il n'a rien apporté depuis le début de la compétition. Avec le départ de Jalen Brunson vers New York l'été dernier, les Mavericks ont vraiment besoin d'un meneur de jeu qui peut porter la balle, shooter à 3-pts et apporter des points quand Doncic est sur le banc notamment.

Kemba Walker a évidemment ce profil, lui qui est un très bon attaquant depuis le début de sa carrière. Il tournait encore à 20 points de moyenne lors de son passage à Boston, entre 2019 et 2021, et cette arrivée à Dallas est une belle opportunité pour lui de rebondir. Sauf que, depuis son départ de Charlotte, il n'est jamais tranquille avec ses genoux et ses limites en défense sont criantes. Au point que l'ancien All-Star est souvent ciblé par les équipes adverses.