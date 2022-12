Kemba Walker arrive pour "soulager" les joueurs de Dallas

Officiellement arrivé chez les Mavericks, Kemba Walker a répondu aux premières questions des journalistes. La plus naturelle étant celle qui concerne son physique puisque le meneur de jeu est plombé par ses genoux depuis plusieurs saisons. « Je me sens bien, et je ne dis pas ça comme ça », assure-t-il. « Je sais que ça fait un moment que je n’ai pas joué, mais ça fait aussi longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. J’ai vraiment pris mon temps pour aller mieux, pour monter en puissance. Maintenant, il faut voir en condition réelle. »

Depuis son départ de Charlotte, Walker est régulièrement gêné par ses articulations mais malgré ça, il a souvent répété que tout allait bien, qu'il était toujours en bonne forme. Son dernier match en NBA remonte à dix mois, le 16 février 2022, et Jason Kidd a annoncé qu'il fallait être encore patient avant de le revoir sur les parquets. « On va voir comment il se sent après son entraînement [de jeudi] et on s’entraînera vendredi à New York. Ensuite, on verra. »

Quand ce sera le cas, que peut-on attendre de l'ancien joueur de Boston ? Et surtout comment compte-t-il aider les Mavericks, actuellement dans le dur avec une seule victoire en six matches ? « Être un joueur de plus qui peut créer le jeu. Je peux aider dans ce domaine », estime l'ancien All-Star. « Je peux retirer de la pression à certains, pas à Luka Doncic car il n’a besoin de personne, il est tellement unique. Mais peut-être que je peux soulager Spencer Dinwiddie ou les jeunes, en étant un porteur de balle supplémentaire. »