Kawhi Leonard se rapproche du retour

Enfin des nouvelles positives concernant Kawhi Leonard. Pour la première fois depuis son renvoi à l’infirmerie, pour traiter son genou meurtri, l’ailier a pu participer à du cinq contre cinq lors de l’entraînement de ce vendredi.

« Il a joué en cinq contre cinq avec certains de nos gars, des joueurs et des entraîneurs. C’est la première fois qu’il a pu aller sur le terrain et jouer ainsi, et il a semblé plutôt en forme. Il a encore du chemin à parcourir, mais le fait de l’envoyer sur le terrain, à jouer en cinq contre cinq, était un premier signe positif », apprécie son coach Tyronn Lue.

Il y a quelques jours, ce dernier s’était montré très flou quant à la date de retour de l’ailier, préférant ne pas évoquer de calendrier. Cette fois, le coach, qui ne sait pas s’il le fera débuter sur le banc comme cela a été le cas lors de ses deux apparitions cette année, assure qu’il se rapproche.

L’ancien joueur des Spurs et des Raptors ne reviendra « pas demain. Il va falloir encore quelques séances d’entraînement pour y arriver. Ensuite, il faudra le réévaluer pour voir comment il se sent après être allé à l’infirmerie et voir si on a coché toutes les cases », détaille le technicien dont la formation reçoit les Nets la nuit prochaine.

Celui-ci n’est de toute façon pas dans l’urgence car les Clippers viennent de remporter cinq de leurs six derniers matchs.