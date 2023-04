Kawhi Leonard et Bobby Portis, derniers honorés

Comme chaque lundi, la NBA a dévoilé le nom des deux « Joueurs de la semaine », à l’Ouest et à l’Est. Avec les différentes mises au repos des stars en vue des playoffs, ce sont deux première cette saison, dans les deux conférences.

À l'Ouest, c'est ainsi Kawhi Leonard qui a été choisi, l'ailier des Los Angeles Clippers ayant permis aux Clippers de finir sur trois victoires (Lakers, Blazers, Suns). Avec 25.0 points, 10.0 rebonds et 4.7 passes de moyenne sur la période, il a été notamment préféré à Stephen Curry (Golden State), Anthony Edwards (Minnesota), Brandon Ingram (New Orleans) et LeBron James (LA Lakers).

À l'Est, c'est Bobby Portis qui a été choisi. Là aussi, c’est une première saison alors que l'habituel 6e homme des Milwaukee Bucks a profité des différentes mises au repos pour briller, notamment face aux Bulls, avec 20.7 points et 12.3 rebonds de moyenne en trois matchs.

Il a lui été préféré à son coéquipier Jrue Holiday ainsi qu'à Jimmy Butler (Miami), Immanuel Quickley (New York) ou encore Pascal Siakam (Toronto).

C'est une première en carrière pour Bobby Portis, tandis que ça fait plus de deux ans que Kawhi Leonard n'avait ainsi pas été mis à l'honneur de la sorte par la ligue.