Kawhi Leonard comme chez lui à San Antonio

Le temps a fait son oeuvre, et près de cinq ans après son départ pour Toronto, Kawhi Leonard a reçu un accueil chaleureux de la part des fans des Spurs. Vendredi soir, les dirigeants avaient eu la bonne idée de préparer une vidéo hommage, largement applaudie par le public. Un accueil chaleureux pour le MVP des Finals 2014, année du dernier titre de la franchise.

« C’est un long parcours, et les fans sont très compétitifs ici » a réagi Kawhi Leonard après la victoire des Clippers. « Lorsque je suis aux matchs, on peut entendre des sifflets, mais lorsque je marche dans la rue ou que je vais au restaurant, les gens m’abordent et me disent à quel point ils aiment mon jeu et ma personne. Donc, je sais que c’est juste à cause de la compétition lorsque je suis ici. J’en ai conscience. »

On ne sait pas si c'est cette réception bien plus amicale qui a fait son effet, mais Kawhi Leonard a signé son meilleur match de la saison avec 36 points, dont 13 en trois minutes, au milieu du 3e quart-temps ! Le tout à 13 sur 18 aux tirs, dont 4 sur 5 à 3-points, avec 7 passes, 4 rebonds et 2 interceptions. Un match plein qu'il met sur le compte d'un physique plus affuté puisqu'il a perdu 6 kilos. « Je me sens un peu plus léger, je bouge un peu mieux. Je me sens très bien, et je viens de jouer quelques matches d’affilée » souligne celui qui sort d'une saison blanche.

Sur le banc d'en face, son ancien coach Gregg Popovich qui l'a formé et mené jusqu'au plus haut niveau. Pour l'entraîneur des Spurs, Leonard fait toujours partie des meilleurs joueurs actuels. « Il a été très bon, et c’est l’un des joueurs les plus brillants de la ligue. Si on parle des joueurs au sommet de la NBA, il en fait partie. »