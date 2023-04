Kawhi Leonard bientôt opéré du genou ?

Comme pour Paul George, les années se suivent et se ressemblent pour Kawhi Leonard... En 2021, il se déchire un ligament du genou dans la série face au jazz, et il est forfait pour la fin des playoffs. Après une saison blanche, il avait effectué son grand retour cette saison, et rebelote !

Présent lors des Game 1 et 2, l'ailier des Clippers avait rejoint l'infirmerie, et il a assisté, impuissant, à l'élimination de son équipe, déjà privée de Paul George. Selon The Athletic, Leonard s'est déchiré un ménisque du genou droit lors de la première manche, et malgré la blessure, il avait tout de même joué la deuxième rencontre. C'est le même genou qu'en 2021...

Selon TNT, le double MVP des Finals (2014 et 2019) va évaluer les différentes options qui se présentent à lui puisqu'il existe deux types de procédure pour cette blessure. Quel que soit son choix, il devrait être en mesure d'être là pour la reprise du championnat dans six mois. Mais ce qui est certain, c'est que les Clippers seront toujours aussi précautionneux avec lui.

Il faut rappeler que Leonard n'a joué que 52 matches cette saison, sur les 82 possibles. Il n'a pas joué le moindre "back-to-back" complet, et depuis son arrivée en NBA, il n'a jamais dépassé la barre des 74 matches joués sur une saison.