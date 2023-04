Kawhi Leonard à l'infirmerie !

Déjà privés de Paul George depuis le début de la série face aux Suns, les Clippers ont annoncé que Kawhi Leonard était forfait pour le Game 3 de jeudi soir ! Un vrai choc pour la franchise de Los Angeles qui perd son meilleur joueur, accessoirement meilleur marqueur des playoffs après deux rencontres. Selon ESPN, l'ailier All-Star s'est blessé au genou droit lors du premier match, et il souffre d'une entorse.

C'est le genou opéré il y a deux ans, et qui l'avait éloigné plus d'un an des terrains, mais cette entorse ne serait pas lié à son ligament opéré. ESPN assure même qu'il pourrait être en mesure de jouer ce week-end pour la 4e manche. Mais sa participation sera sans doute décidée au dernier moment.

C'est terrible pour les Clippers puisqu'ils avaient réussi l'exploit de récupérer l'avantage du terrain, mettant fin à l'invincibilité des Suns avec Kevin Durant. Dès ce soir, Phoenix peut reprendre cet avantage du terrain face à des Clippers privés de leurs deux meilleurs joueurs.

Cette absence confirme que ces playoffs font déjà de gros dégâts puisque le Heat a perdu Tyler Herro pour six semaines, tandis que Ja Morant et Giannis Antetokounmpo ont manqué les Game 2 des Grizzlies et des Bucks pour des blessures contractées lors de la première manche.