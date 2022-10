Karl-Anthony Towns touché par une infection à la gorge

Certains ont pu se demander les raisons de son absence au camp d’entraînement des Wolves. Karl-Anthony Towns a révélé avoir souffert d’une infection à la gorge qui lui a causé des problèmes respiratoires et l'a obligé à passer plusieurs jours en restant alité.

Sa pathologie n’a rien à voir avec le Covid, mais a été suffisamment violente pour lui faire perdre 8 kilos en l’espace de quelques jours ! Hospitalisé la semaine dernière, « KAT » a également confié avoir dû attendre ce week-end avant de recevoir l’autorisation… de marcher à nouveau.

« Je suis toujours en train de récupérer. Je continue de progresser. J’avais plus important à me préoccuper que le basket (pendant la convalescence). Je suis heureux de pouvoir être de retour sur le terrain, d’être remis et de pouvoir jouer au basket », a affiché le nouveau coéquipier Rudy Gobert.

Leur coach Chris Finch a toutefois indiqué que son intérieur ne serait pas de la partie pour le premier match de présaison à Miami ce soir et qu’il devait encore se remettre en condition avant de rejoindre le groupe.

À noter que les Wolves entament un « road-trip » de dix jours avec un match à Las Vegas face aux Lakers et suivi de deux matchs à LA avant de terminer la pré-saison par un match à la maison face à Brooklyn le 14 octobre. Difficile de dire pour l’instant si Karl-Anthony Towns sera en mesure de rejoindre le groupe avant cette date.