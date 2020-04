Jusqu’où peut aller Trae Young ?

...This S*** can’t be real... this the first moment I was able to meet Gianna Maria, she’s been to only 3 games this year... 2 of them were mine... She told me I was her favorite player to watch🙏🏽 I can’t believe this😢😭

Rest Easy Gigi❤️ pic.twitter.com/IfDrE9Gjlv



— Trae Young (@TheTraeYoung) January 26, 2020

Trae Young protects the paint for the @ATLHawks! 👏 pic.twitter.com/dIJR9qsiXG

— NBA (@NBA) February 27, 2020

Kobe Bryant l’avait adoubé. Et il était le joueur préféré de sa fille Gianna, disparue tragiquement dans un accident d’hélicoptère avec son père et sept autres personnes le 26 janvier dernier. "Lors de l’une de nos dernières conversations, il me disait à quel point il avait vu mon jeu évoluer. Il était juste heureux pour moi.Pour sa fille et tous les autres enfants, que je continue à les inspirer en donnant tout sur le terrain. C’est l’une des dernières choses qu’il m’ait dites", confessait un Trae Young très touché à The Athletic, après le décès du "Black Mamba".Mais le meneur des Hawks n’a pas seulement conquis cette regrettée légende de la NBA. Ce n’est pourtant pas gagné lors de l’arrivée dans la ligue de celui qui était parfois comparé à Stephen Curry à l’université, surtout en raison de son apparence chétive (1,85m pour 82kg).. Alors que les Hawks possédaient le troisième choix, ils avaient sélectionné le futur rookie de l’année Luka Doncic pour l’envoyer à Dallas en échange de Young, retenu en cinquième position par les Mavericks. Un échange qui a fait beaucoup parler, et pu parfois agacer l’ancien joueur de l’université d’Oklahoma. Et s’il est encore "trop tôt" pour juger ce trade comme l’avoue Young,, où ils ont encore affiché une belle complicité.Une sélection totalement méritée pour les deux hommes et notamment pour Trae Young, qui affiche des statistiques impressionnantes cette saison puisqu’il est tout simplement. Des chiffres de superstar pour celui qui est devenu le mois dernier le joueur à atteindre le plus rapidement les 350 paniers à trois points dans l’histoire de la NBA, lors de son 140eme match (contre 142 pour Damian Lillard). Un secteur où il possède toutefois une marge de progression. Celui qui a terminé dernier du concours de la spécialité lors du All-Star week-end est ainsi le cinquième joueur à prendre le plus de trois points dans la ligue, mais avec seulement 36,1% de réussite., même s’il a récemment réussi à contrer Mo Bamba (2,13m !). Et surtout parvenir à faire gagner son équipe, l’une des pires de la NBA (20 victoires et 47 défaites). Mais pour cela, il aura besoin d’aide au sein d’une franchise en perpétuel chantier…