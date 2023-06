Julius Randle opéré de la cheville

Julius Randle avait fini la saison en serrant les dents. Victime d’une grosse entorse de la cheville gauche en fin de saison régulière, l’ailier fort des New York Knicks avait réussi à faire son retour pour disputer le premier tour des playoffs face aux Cleveland Cavaliers.

Le problème, c’est qu’il s’est à nouveau tordu la cheville lors du Game 5 de ce premier tour, l’obligeant à rater le premier match de la demi-finale de conférence face au Miami Heat. De quoi plomber l’efficacité du joueur de Tom Thibodeau pendant la postseason.

De 25.1 points, 10.0 rebonds et 4.1 passes décisives pour 2.8 pertes de balle en saison régulière, à 46% de réussite au tir dont 34% à 3-points, l'ancien joueurs des Lakers et des Pelicans était ainsi tombé à 16.6 points, 8.3 rebonds et 3.6 passes pour 3.5 pertes de balle en playoffs, à 37% de réussite au tir dont 26% à 3-points…

Il a donc décidé de se faire opérer, subissant une arthroscopie afin de régler le problème. La bonne nouvelle, c’est qu’il pourra reprendre l’entraînement dans les prochaines semaines, et qu’il sera donc prêt, hors contretemps, pour le training camp de New York.