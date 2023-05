Julius Randle encore en difficulté

Décidément, l’univers des playoffs ne réussit pas à Julius Randle. Deux ans plus tôt, pour sa première épopée en carrière dans ce contexte, il avait plafonné à 18 points avec… moins de 30% de réussite face aux Hawks au premier tour. Sur cette campagne ? C’est encore pire : seulement 15 points de moyenne à 35% de réussite.

« Certains tirs sont différents. La défense est un peu plus serrée. Je dois donc faire mieux pour trouver des moyens d'exécuter, mais ça va aller », promet l’intéressé en faisant référence à la défense du Heat, face auquel les Knicks vont tenter d’égaliser la nuit prochaine à 2-2.

Lors du match 2 aux Floridiens, l’intérieur, gêné ces dernières semaines par une entorse à la cheville, avait signé un match à 25 points, sa moyenne en saison régulière, mais a enchaîné avec une piètre sortie à 10 points (4/15 aux tirs) lors du match suivant.

« Leur défense est très bonne, qualifie Tom Thibodeau. Il y aura deux ou trois gars autour de vous, vous devrez lire le jeu et faire confiance à la passe. Mais quand on se met dans des situations où on peut faire des fixations-passes et lui donner la balle dans des espaces libres, alors il va marquer avec efficacité. »

Selon son joueur vedette, les Knicks et lui doivent jouer plus en rythme, en transition ou sur demi-terrain. Et surtout ne pas « se laisser emporter par les émotions. Tu apprends du match précédent, tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu apprends du match précédent, ce que tu peux faire mieux. Un match ne va pas déterminer comment on va se sentir au prochain ou ce qu'on pense de l'avenir. Chaque match est différent et on doit le traiter comme tel. »