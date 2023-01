Joueurs de la semaine : LeBron James et Jrue Holiday à l'honneur

Comme chaque lundi, la NBA décerne ses trophées de « Joueurs de la semaine ». À l’Ouest, c’est assez logiquement LeBron James qui a été choisi par la Grande Ligue. Avec ses 35.0 points, 9.0 rebonds et 7.0 passes sur les quatre matchs de la semaine (trois victoires contre Houston, Memphis et Portland, une défaite contre Sacramento), l’ailier des Los Angeles Lakers continue de défier le temps, puisqu’il vient de fêter ses 38 ans.

À l’Est, Kyrie Irving aurait fait un très bon choix mais la NBA a préféré miser sur Jrue Holiday. Il faut dire que le meneur de jeu des Milwaukee Bucks a dû compenser les absences des deux leaders offensifs de son équipe, Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton. Et il l’a bien fait avec 33.3 points, 9.3 passes décisives et 4.7 rebonds par rencontre. Pour deux victoires sur les trois sorties de son équipe.

Pour LeBron James, c’est la 67e fois qu’il est désigné « Joueur de la semaine », un record absolu. Pour Jrue Holiday, ce n’est par contre que la seconde fois de sa carrière.