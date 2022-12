Joueurs de la semaine : Donovan Mitchell accompagne Nikola Jokic

Alors qu'il s'apprête à retrouver ses anciens coéquipiers du Jazz ce lundi soir, Donovan Mitchell va les accueillir avec le trophée de Joueur de la semaine de la conférence Est. Malgré la grosse concurrence de Kevin Durant, Tyler Herro et Kyrie Irving, l'arrière des Cavaliers est récompensé pour ses 32.0 points, 3.3 rebonds et 2.8 passes de moyenne, à 54% aux tirs et 43% à 3-points.

Dans son sillage, Cleveland a remporté trois matches sur quatre, et reste en embuscade dans la course à la première place, avec une 3e place derrière Milwaukee et Boston. Arrivé à Cleveland quelques semaines avant le début de saison, Mitchell est devenu l'un des meilleurs joueurs de la NBA, au point d'être le 8e meilleur marqueur de la NBA avec près de 30 points de moyenne.

La montée en puissance du "Joker"

A l'Ouest, aucune surprise avec le nouveau sacre de Nikola Jokic, double MVP en titre, et déjà récompensé à 12 reprises de ce trophée. Auteur d'un exceptionnel triple-double dimanche soir avec 40 points, 27 rebonds et 10 passes, le pivot des Nuggets a terminé la semaine avec 36.0 points, 17.3 rebonds, 8.7 passes et 3.7 interceptions de moyenne à 62% de réussite aux tirs.

Comme Cleveland, Denver se positionne à la 3e place de la conférence Ouest, et Jokic n'a pas dit son dernier mot dans la course à sa propre succession. Remporter un 3e trophée de MVP serait tout simplement exceptionnel puisqu'aucun joueur n'a réalisé le triplé depuis Larry Bird au milieu des années 80.