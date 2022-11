Josh Giddey dans son Garden

Certes, la défense des Knicks n'est toujours pas rentré de vacances avec 145 points encaissés dimanche soir face au Thunder, mais on retiendra que Josh Giddey s'est promené au Madison Square Garden avec 24 points, 10 rebonds et 12 passes décisives. Un joli triple-double pour l'Australien, et c'est son deuxième dans cette salle.

Ce n'est pas un mince exploit puisque seul Wilt Chamberlain avait réussi deux triple-double lors de ses deux premiers matchs en carrière dans la Mecque du basket. En février dernier, alors rookie, Giddey avait compilé 28 points, 11 rebonds et 12 passes décisives. C'est son 5e triple-double en carrière !

"Chaque fois que l’on peut être mentionné dans la même phrase que de grands noms comme celui-là, c’est particulier" reconnaît l'arrière du Thunder. "Mais le basket est un sport collectif, et si ces choses contribuent à la victoire et aident mes gars autour de moi à être meilleurs, alors ça en vaut la peine." Le plus important, effectivement, c'est que OKC continue de gagner avec une 6e victoire en 13 matches, et une honnête 10e place.

A l'image de sa jeune équipe, Giddey épate par son style à la fois "cool" et "old school". Il ne force rien, et il donne l'impression de toujours maîtriser son rythme. Et quand on joue dans la plus belle salle au monde, forcément, on a envie d'y briller. "C’est un endroit sympa où jouer. C’est la salle la plus connue du monde, donc je coche toujours cette date sur mon calendrier. J’ai déjà hâte de revenir l’année prochaine. Nous ne venons ici qu’une fois par an, alors il faut s’amuser pendant que l’on est là. Depuis que je suis là, nous avons remporté deux victoires, donc tout va bien jusqu’à présent".