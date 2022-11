Jordan Poole plusieurs fois sanctionné pour ses "porter de balle", les Warriors s'agacent

Mauvaise soirée pour Jordan Poole à Miami. Le 6e homme de Golden State a été très maladroit avec 9 points à 3/10 au tir, et les arbitres l’ont sanctionné à trois reprises pour des « porter de balle » qui ont rendu le ballon au Heat.

"Je suppose qu'il y a un e-mail qui est arrivé aujourd'hui mais honnêtement, je n'ai pas vérifié mes e-mails", a ironisé Steve Kerr après le match. "Comme, nous avons un match aujourd'hui, je n'ai pas regardé mes e-mails. J'étais choqué parce que pratiquement toute la ligue fait ça. Ils le font depuis qu'Allen Iverson a convaincu les arbitres que ce n'était pas un porter. C'est un porter de balle. Ce que Jordan fait est un porter de balle, mais toute la ligue le fait. Je suppose que je dois commencer à vérifier mes e-mails les jours de match."

Toute la ligue le fait peut-être, à des degrés divers, mais Jordan Poole le fait encore moins discrètement que d’autres, comme Ja Morant, qui flirte souvent avec la règle.

"Si vous sifflez ça, il faut le faire pour chaque arrière parce qu'ils utilisent tous le porter de balle. Et souvent" a ainsi ajouté Draymond Green. "Les meilleurs dribbleurs de NBA portent le ballon. Donc si c'est un point sur lequel les arbitres se concentrent, on va voir. Mais je ne suis pas sûr d'avoir vu beaucoup de matchs cette année où on l'a sifflé trois fois au même joueur. On leur en a sifflé un. J'adore Kyle (Lowry) et Jimmy (Butler), ils sont géniaux. Mais ils portent aussi le ballon. Mais s'ils n'en ont un qu'un seul (sifflé) et que c'était sur Caleb Martin, je crois, alors ce n'est pas un sujet prioritaire pour les arbitres. Je suis impatient de voir si ça continue d'être sifflé."