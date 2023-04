Jordan Poole attendu au rebond par les Warriors

En difficulté sur la série face aux Kings, Jordan Poole l’a particulièrement été lors du Game 6, qu’il a terminé avec 4 points à 1/7 au tir…

"Oui, Jordan n'a jamais vraiment réussi à se mettre en route ce soir, malheureusement" admettait son coach Steve Kerr. "Il s'est un peu frustré en début de match. Il y a eu quelques actions où il n'a pas reçu les coups de sifflet qu'il attendait. Il essayait d'attaquer mais il n'arrivait pas à se libérer, donc c'était juste une soirée frustrante pour lui. Mais vous savez, c'était une mauvaise soirée pour nous tous, y compris pour moi."

Jordan Poole doit donc rebondir pour le Game 7, si son équipe, championne en titre, veut passer l’obstacle du premier tour.

"J'ai confiance en sa capacité à le faire et à apporter l'énergie nécessaire au prochain match" explique Klay Thompson. "Nous sommes tous passés par là. J'ai connu des périodes terribles pendant les playoffs, les Jeux olympiques, au plus haut niveau. Jordan n'a que 23 ans."

L’arrière doit donc garder confiance, et faire ce qu’il sait faire.

"Nous voulons simplement qu'il soit lui-même, qu'il soit agressif, qu'il joue son style de basket", conclut Kevon Looney. "Nous allons le soutenir et continuer à jouer dur. Il a eu un peu de mal ce soir, mais nous savons de quoi il est capable, nous savons qu'il est fort mentalement et qu'il peut rebondir, et c'est ce que nous attendons de lui".