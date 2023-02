Jordan Poole a impressionné Steve Kerr et Draymond Green

« JP devient un arrière tellement complet. Je suis incroyablement fier de son développement. » Le compliment signé Klay Thompson est envoyé en direction de Jordan Poole en qui le shooteur fou des Warriors (42 points la nuit passée !) voit un « futur All-Star ». Il faut dire que son coéquipier a lui aussi marqué les esprits face au Thunder en signant notamment son record en carrière à la passe, avec 12 ballons offerts en plus de 21 points (8/14 aux tirs) et 4 rebonds.

« C'était le meilleur match que j'ai vu de sa part, lâche carrément Draymon Green. Il a perdu quatre ballons dont trois étaient liés au fait qu'il comprenait ce qu'il se passait dans le jeu et essayait d'obtenir des tirs pour Klay. Un seul vrai ballon perdu donc. Il a fait un match incroyable des deux côtés du terrain. » L’intérieur considère que son coéquipier, à qui il avait asséné un coup de poing avant le début de la saison, « a laissé le jeu venir à lui, il a impliqué tout le monde et ensuite il a cherché son tir. Tout était magnifique, j'ai trouvé que c'était un match incroyable. »

Et bienvenu puisque les champions en titre ont perdu Stephen Curry sur blessure. « Je l'ai trouvé magnifique ce soir, qualifie leur coach Steve Kerr. Un des meilleurs matchs que je l'ai vu jouer. Il était tellement sous contrôle. Il a dicté le jeu en première mi-temps sans vraiment beaucoup marquer. Évidemment, Klay dominait avec son tir, mais Jordan contrôlait le jeu. Il dirigeait le jeu et prenait soin de la balle. Et puis bien sûr, il a commencé à marquer en deuxième mi-temps, quand cela s'est présenté. Il a été brillant toute la soirée. »