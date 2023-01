Jordan Clarkson se verrait bien au prochain All-Star Game

C’est le moment où les joueurs et leurs équipes lancent les candidatures pour le match des étoiles. À Utah, on pousse déjà pour que Lauri Markkanen participe à son premier All-Star Game, qui aura lieu à Salt Lake City, mais un autre joueur de l’équipe s’y verrait bien…

"Je pense que je joue à un niveau de All-Star", assure ainsi Jordan Clarkson. "Je sais qu'on doit gagner encore quelques matches avant le break pour remonter dans la conférence Ouest. Mais j'évolue à un très haut niveau. Il y a des extérieurs talentueux à l'Ouest, mais j'ai le sentiment que je peux représenter ma famille, Utah et les Philippines au All-Star Game. Ce serait génial si ça arrivait."

L’ancien 6e homme de l’année surprend en effet comme titulaire, en postant ses meilleures moyennes aux points (20.7) et à la passe (4.5) en carrière, tout en étant plus efficace (45% au tir dont 36% de loin) que lors de ces dernières saisons…

Néanmoins, il y a de la concurrence et avec une 9e place à l’Ouest (21 victoires - 23 défaites), il y a peu de chances que le Jazz envoie deux de ses membres au All-Star Game.

"On a nos chances. Je trouve qu'on a eu le calendrier le plus difficile de la ligue et maintenant, on va être beaucoup à la maison et moins à l'extérieur", assure toutefois Jordan Clarkson. "On va pouvoir jouer devant nos fans et remonter à l'Ouest. Il n'y a pas beaucoup d'écart, donc une série de cinq victoires peut nous remettre en haut du classement."