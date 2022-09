Jordan Clarkson frustré par la nouvelle situation sportive du Jazz

Le Jazz a pris un virage important cet été en échangeant ses deux meilleurs joueurs, Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Le directeur général de la franchise, Danny Ainge, a décidé de reconstruire un nouveau groupe et les anciens cadres ne sont pas à l'abri, eux aussi, de partir d'ici quelques semaines. En attendant la suite, ils constatent ce déclassement car, contrairement aux années précédentes, le Jazz n'a désormais plus les armes pour viser le titre.

Ce que Jordan Clarkson regrette. « C’est dur de redescendre du niveau où l’on était", confie-t-il. "On a gagné pendant trois ans d’affilée. On avait le meilleur bilan de la ligue il y a deux ans. L’année dernière n’était pas la meilleure, mais on a quand même terminé dans les quatre premiers de l’Ouest. On avait une autre chance de gagner un championnat et tout a été gâché. C’est frustrant, mais demain est un autre jour et il faut trouver une solution. »

L'ancien meilleur sixième homme de la saison, sacré en 2020/2021, est lui-même courtisé et pourrait très bien ne pas jouer l'intégralité de la saison à Utah et être transféré prochainement. Comment vit-il cette situation ?

« Franchement, on verra… Je suis prêt à tout. Je suis en NBA depuis neuf ans, et je suis une sorte de jeune vétéran. Quelle que soit la direction que les propriétaires et l’équipe essaient de prendre, je suis prêt pour ça. Si je porte un autre maillot dans une semaine ou si demain je reçois un appel téléphonique et que je dois revêtir un autre maillot, j’essaie simplement de gagner et d’amener l’équipe au niveau supérieur pour espérer remporter un titre un jour. C’est comme ça que je vois les choses. Si je suis ici dans l’Utah, je veux gagner. Je veux me battre pour les playoffs, essayer de mettre en place une équipe qui pourrait gagner quelque chose. »