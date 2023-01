Jonathan Isaac heureux d'avoir enfin pu rejouer

Cela faisait 892 jours, soit plus de deux ans et demi, qu’on n’avait pas revu Jonathan Isaac en match officiel. Pour l’instant, ça reste de la G-League, dans la victoire du Lakeland Magic sur les Westchester Knicks (129-117) mais l’ailier fort, mis sur la touche pendant si longtemps suite à une rupture d’un ligament croisé du genou, puis de multiples rechutes, savoure ses 15 points et 5 rebonds en 15 minutes.

"Je ne vais pas regarder ça de trop près parce que c'est mon premier match de retour" a-t-il réagi dans la foulée. "Je suis content d'avoir réussi à mettre quelques tirs, mais c'était surtout pour ma condition physique. J'étais clairement fatigué, donc c'est quelque chose que je dois continuer à travailler pour avoir l'impact que je souhaite."

Pour Jonathan Isaac, rien ne vaut un vrai match, même dans la ligue de développement.

"Franchement, il n'y a rien de tel qu'un match", a-t-il ajouté. "On peut le rendre difficile avec les joueurs, les assistants et les entraîneurs, mais ce n'est pas pareil. Le fait d'aller sur le terrain, de sentir le parquet et de se laisser imprégner par l'ensemble, c'était vraiment bien."