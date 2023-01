Jonathan Isaac finalement de retour pour Orlando

Plus de 900 jours. La dernière fois qu’on a vu Jonathan Isaac sur un parquet NBA, c’était dans la « bulle » sanitaire d’Orlando, à l’époque où la ligue s’était installée à Disneyland pour finir sa saison, arrêtée par l’émergence du Covid-19. Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou, et de multiples rechutes, l’ailier n’a donc plus rejoué dans la Grande Ligue depuis, connaissant deux saisons blanches.

Il vient toutefois d’effectuer trois matchs en G-League, pour 15.7 points, 6.7 rebonds, 2.0 passes et 2.0 contres de moyenne, à 41% de réussite au tir (8.3% à 3-points) et il est désormais prêt à faire son grand retour en NBA. Ce sera demain, à l’occasion de la rencontre entre Orlando et Boston.

Un véritable évènement en Floride. Reste à voir si le joueur peut désormais reprendre le fil de sa carrière car le polyvalent et défensif Jonathan Isaac faisait partie des postes 3/4 les plus prometteurs de la ligue avant sa blessure. Affichant par exemple, au meilleur de sa forme, 11.9 points, 6.8 rebonds, 1.6 interception et 2.3 contres de moyenne, à 47% aux tirs, en 2019/20.