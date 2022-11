John Collins dans le viseur des Suns

Depuis plusieurs mois, le nom de John Collins circule dans les rumeurs de transfert. L'intérieur des Hawks est certes talentueux offensivement mais, en plus de soucis physiques récurrents qui le privent de plusieurs matches par an, il n'a jamais montré un niveau de All-Star depuis le début de sa carrière à Atlanta.

Surtout pour un joueur qui possède un salaire aussi important puisqu'il doit encore toucher 83 millions de dollars sur les trois prochaines saisons. C'est pourquoi les Hawks, même s'ils ne cherchent ouvertement pas à s'en débarrasser, sont toujours à l'écoute de potentielles offres. C'est encore le cas cette saison nous apprend le site The Athletic.

Une équipe semble particulièrement intéressée par l'intérieur qui tourne à 12.6 points de moyenne depuis la reprise. Ce sont les Suns. Et pour cause : la franchise de Phoenix est diminuée avec la mise à l'écart de Jae Crowder, qui attend son départ, plus la blessure de Cameron Johnson, absent encore plusieurs semaines après sa déchirure d'un ménisque. Dès lors, comme les Hawks ont Jae Crowder dans leur viseur depuis le début de saison, pourquoi ne pas envisager un transfert entre les deux franchises ?

Outre John Collins, les Suns ont également un œil sur plusieurs autres joueurs pour remplacer Crowder et Johnson et se renforcer. On évoque ainsi un intérêt pour Kyle Kuzma des Wizards, Harrison Barnes des Kings ou encore Kenyon Martin Jr. des Rockets.