John Collins a appris à vivre avec les rumeurs de transfert

Chaque année, quand on se rapproche de la date limite des transferts, le nom de John Collins revient avec insistance, et cette saison ne déroge pas à la règle. Pour autant, malgré les rumeurs insistantes, l'intérieur n'est pas encore parti d'Atlanta et il reste sous contrat avec les Hawks jusqu'en 2026. Est-ce néanmoins difficile à vivre ?

« Je suis familier de ce flou », assure-t-il. « Évidemment, c’est épuisant, mais ça fait partie du business. J’essaie de ne pas y penser. J’essaie de jouer mon meilleur basket. Je n’attends ou ne souhaite rien. J’essaie d’être réaliste et positif. Je suis à l’aise avec ce qui pourrait se passer, car je suis dans cette situation depuis un moment. J’ai réfléchi à tous les scénarios donc je ne pense pas à ce qui pourrait se passer d’ici deux, trois ou quatre ans. Je n’ai pas le contrôle sur mon avenir. »

Aurait-il une préférence entre rester à Atlanta ou partir ailleurs ? « Honnêtement, je m’en fiche. Je joue au basket et je n’ai aucun contrôle sur cet aspect, sur les décisions qui seront prises. Je peux bien dire que je veux ci ou ça, mais ils peuvent faire ce qu’ils veulent. » Pour illustrer sa démonstration, John Collins rappelle un épisode récent. « On l’a vu avec Kevin Durant, non ? Il a demandé un transfert et les Nets ont répondu non. Je ne suis pas Durant, mais ça montre qu’on peut dire ce qu’on veut, même publiquement, ça ne compte pas, même si c’est KD. »

Comme il subit cette situation mais qu'elle ne doit pas influencer son moral et ses performances, le joueur d'Atlanta reste concentré sur l'essentiel : le jeu. « Si je commence à penser toute la journée à ces merdes, alors je vais me retrouver dans un sale état. J’essaie de préserver ma santé mentale. »